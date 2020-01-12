Юная сургутянка выиграла этап Кубка России по шахматам

Сургутянка Анна Скворцова заняла первое место на всероссийском фестивале по шахматам «V мемориал А.С.Суэтина», являющимся этапом детского Кубка России, сообщает федерация шахмат Сургута.

Соревнование проходило в Туле со 2 по 9 января, а его участниками стали 204 спортсмена из 31 региона России: Москва и Московская область, ЯНАО и др.

Отметим, что юная жительница города заняла 1 место в группе девочек до 9 лет, а в группе мальчиков до 11 лет выступал еще один сургутский шахматист. Лев Мамлин занял в общем зачете 33 место.