Житель Сургута, отсидевший срок за убийство, снова убил человека

В Сургуте местный житель, отсидевший срок за убийство, снова убил человека.

Как сообщает городская прокуратура, рецидивист в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир на улице Маяковского, поссорился с собутыльником.

После словесной перепалки мужчина ударил ножом своего оппонента прямо в грудь. Тот от раны скончался на месте преступления.

Убийца же вновь отправится за решетку, где до 2015 года он отбывал наказание за аналогичное совершенное преступление. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.