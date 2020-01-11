В Сургуте в минувшем году произошло почти 600 пожаров, в которых погибло 13 человек

В Сургуте в 2019 году произошло 593 пожара, в результате которых погибли 13 человек, из них один ребенок - подросток. Травмы получили 22 человека.

По данным начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Олега Пухтеева, основной причиной пожаров в жилфонде города стал человеческий фактор, а именно пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности (использование открытого огня, применение неисправных и самодельных электроприборов, перегрузка электросетей и неисправность печей).