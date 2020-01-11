В Сургуте жители продолжают находить пауков во фруктах

В Сургуте еще одна жительница города нашла паука в купленном фрукте.

Фото неприятной находки сургутянка Наталья Сиражитдинова выложила в соцсетях в одном из городских пабликов. Женщина пояснила, что паук вылез из хурмы, которую ел ее муж.

В коментариях под фото сургутяне определили, что на снимке ядовитый паук-крестовик.

Напомним, неколькими днями ранее один из жителей города также опубликовал фото ядовитого паука, который вылез из купленного в "Окее" граната. Незванным гостем оказался паук-хиракантид.