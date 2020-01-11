​В Сургуте на проспекте Мира перевернулся автомобиль

В Сургуте накануне вечером, 10 января, на проспекте Мира перевернулся автомобиль.

ДТП произошло неподалеку от ТРЦ "Вершина", возле разворота у автозаправки "Эталон".

По предварительным данным водитель автомобиля "Хендай Гетц" ехал со стороны ТРЦ "Союз" по проспекту Мира в сторону Маяковского. На развороте у автозаправки он стал разворачиваться, не замеив едущий на встречной полосе "Рено". Водитель этой машины, хотел уйти от столкновения, но не получилось. В итоге его автомобиль перевернулся на обочине.

В аварии никто не постралал.