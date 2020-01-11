На трассе Сургут-Лянтор в лобовом столкновении машин погибла женщина

Сегодня около 11 часов на 52 км дороги "Сургут - Лянтор" произошло ДТП, в котором погиб один человек.

Водитель 1974 года рождения на отечественном ВАЗ 21112 ехал со стороны Лянтора в Сургут. По предварительной информации, он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с КИА Соренто под управлением водителя 1990 года рождения.

Следом за ВАЗом ехала Тойота Камри, водитель, чтобы избежать столкновения, съехал на обочину в сугроб.

В результате аварии погибла пассажир переднего сидения ВАЗ, женщина 1974 года рождения. Водитель оточественной машины и несовершеннолетний пассажир 2004 года рождения получили телесные повреждения различной степени, они госпитализированы в больницу Сургута.

Остальные участники аварии не пострадали.