Гражданка Таджикистана два раза въезжала в Югру по поддельным документам

В Югре осуждена на один год и четыре месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении гражданка Таджикистана, которая два раза попалась с поддельными документами. Так женщина избегала депортации.

В апреле 2016 года Сургутский городской суд привлек мигрантку к административной ответственности, женщину выдворили из России и запретили ей въезд в страну в течение пяти лет.

Однако иностранка решила нарушить запрет. Она сменила свои имя и фамилию, и в июле 2016 года приехала в Сургут. Тут ее по новым личным данным в октябре 2016 года снова привлекли к административной ответственности, и депортировали из России.

Женщина в очередной раз сменив свои имя и фамилию, в октябре 2017 года снова пересекла государственную границу РФ, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов.