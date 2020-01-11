​В 2020 году в Сургуте бюджетные расходы на одного горожанина составят 80 тысяч рублей

В этом году в Сургуте бюджетные расходы на одного горожанина составят 80 тысяч рублей. Это больше, чем в Нижневартовске (72 тысячи рублей) и в Нефтеюганске (77 тысяч рублей), но меньше, чем в Ханты-Мансийске (118 тысяч рублей).

Такую статистику в своем ответе на жалобу сургутянина на портале «Твой Сургут» сообщил советник главы города Александр Оверчук. Горожанин задался вопросом, почему столь богатый город — «нефтяная столица», уступает в размере бюджетных расходов на одного жителя Москве и Ханты-Мансийску.

Оверчук отметил, что прямой зависимости доходов местного бюджета от поступления налогов организаций нефтяной и газовой промышленности, за исключением НДФЛ, нет, поскольку они не подлежат зачислению в местные бюджеты. «Объем бюджета города в значительной степени определяется поступлением финансовой помощи из бюджета Югры», — пишет чиновник, отмечая, что город регулярно направляет в округ «предложения об увеличении объема поступлений в городской бюджет».