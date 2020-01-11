​В Сургуте начинается прием заявлений о зачислении в первые классы школ

В Сургуте в через девять дней начнется прием заявлений о зачислении в первые классы общеобразовательных учреждений города на 2020/21 учебный год.

С 8 утра местного времени 20 января начнут принимать заявления гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением отдельных предметов. А с 30 января — СОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 44, 45, «Сургутскую технологическую школу», «Перспективу», «Прогимназию». За каждой закреплены конкретные микрорайоны города.

Подать пакет документов можно также через портал gosuslugi.ru.

Департамент образования отмечает, что родителям рекомендуется заблаговременно получить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. А также получить в департаменте образования разрешение на прием детей, не достигающих возраста 6 лет 6 месяцев к 1 сентября 2020 года.