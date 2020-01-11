​Сургут и Сургутский район не вошли в топ-10 самых экологически ответственных муниципалитетов Югры

Региональный оператор «Югра-Экология» подвел итоги уходящего года, назвав самые экологически ответственные муниципалитеты округа. Сургут и Сургутский район в их число не вошли.

Возглавил рейтинг Советский район, где на 1,6 процента (101,6) был перевыполнен план по заключению договоров между регоператором и юрлицами на услугу «обращение с ТКО».

На втором месте оказался Нефтеюганский район (96,51 процент), а на третьем — Березовский район (83,52 процента). Замыкает рейтинг Нягань с показателем 56,58 процента.