Глава Сургута проведет конкурс, главным призом которого станет работа в администрации

В Сургуте пройдет конкурс по подбору кадрового резерва в городскую администрацию. Об этом заявил глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице «Вконтакте».

«Должностей много, требования к кандидатам высокие. Главная задача соискателей — предложить свежие решения по развитию города», — добавил мэр

Отметим, что конкурс пройдет в несколько этапов. Для участия в первом туре, необходимо подготовить доклад объемом до десяти страниц со следующим содержанием:

обозначенные проблемы, которые требуют непременного вмешательства;

предложение конкретных путей решения;

подробное описание того, как именно будет проводиться работа.

Подчеркнем, что первый этап стартует 3 марта.

Перечень документов и вакантных должностей тут.