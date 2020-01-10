Глава Сургута проведет конкурс, главным призом которого станет работа в администрации

В Сургуте пройдет конкурс по подбору кадрового резерва в городскую администрацию. Об этом заявил глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице «Вконтакте».
«Должностей много, требования к кандидатам высокие. Главная задача соискателей — предложить свежие решения по развитию города», — добавил мэр
Отметим, что конкурс пройдет в несколько этапов. Для участия в первом туре, необходимо подготовить доклад объемом до десяти страниц со следующим содержанием:
- обозначенные проблемы, которые требуют непременного вмешательства;
- предложение конкретных путей решения;
- подробное описание того, как именно будет проводиться работа.
Подчеркнем, что первый этап стартует 3 марта.
Перечень документов и вакантных должностей тут.