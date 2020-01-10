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Горы мусора: Новый подрядчик не может протиснуться во дворы Сургута, чтобы вывезти отходы

Фото собеседника редакции
Фото собеседника редакции

К редакции СИА-ПРЕСС обратился сургутянин Юрий с жалобой на горы мусора в одном из дворов Сургута. Он прислал фотографию, сделанную на проспекте Мира 36/2: шесть контейнеров доверху заполнены мусорными пакетами. Часть отходов жильцы за неимением места уже начали складировать на земле.

«Теперь всегда так будет? Где обещанный вывоз мусора «по графику»?», — пишет сургутянин.

Управляющей компанией, обслуживающей этот двор, является Сервис-3. В приемной УК СИА-ПРЕСС сообщили, что начиная с 5 января вывозом мусора занимается АО «Югра-Экология». До этого момента проблем с ликвидацией отходов не наблюдалось.

На момент публикации материала получить комментарии от регионального оператора не удалось: в сургутском отделе не взяли трубку.

Зато на проблему отреагировал глава Сургута Вадим Шувалов. Он отметил, что в течение праздников накопилось большое количество жалоб именно в Центральном жилом районе. Сургутян беспокоит и тот факт, что в АО «Югра-Экология» не отвечают на звонки.

«Мы начали проверку по этим жалобам. Оказалось, что одна из компаний, курирующая Центральный район, не справилась с объемами — на время праздников количество мусора увеличилось по крайней мере в три раза. Кроме того, трудности возникали в том числе из-за неправильной парковки — автомобили во дворах просто не давали технике подъехать к мусорным площадкам», — сообщает Вадим Шувалов.

Однако обратившийся в СИА-ПРЕСС сургутянин Юрий отмечает, что дело далеко не в автовладельцах: «Машина у нового подрядчика очень большая, она не может проехать, даже если машины припаркованы ровно».

Администрация сообщает, что проблема будет устранена. Однако это не единственный прецедент по городу: жалобы приходят и от социальных учреждений. В разговоре с редакцией представители Общероссийского народного фронта отметили, что сейчас существует проблема вывоза отходов школ, детских садов и учреждений культуры, так как они до сих пор не смогли заключить контракт с региональным оператором.

Напомним, что прецеденты, связанные с АО «Югра-Экология», начали происходить еще летом 2019 года. Тогда на плохо налаженную систему вывоза отходов жаловались жильцы частных домов и владельцы бизнеса.


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Сегодня в 11:22, просмотров: 1690, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Глинских
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Сегодня в 12:14
Проживаю в районе обслуживания той же УК. Подтверждаю все сказанное Юрием. Мало того, что плохо убирают, так еще заменили железные контейнеры на пластмассовые, которые в два раза меньше, что приводит к тому, что даже при нормальном графики вывоза мусора они заполняются гораздо раньше и мусор стоит рядом, который в свою очередь растаскивается по территории двора. Хочу напомнить, что собственниками компании оператора "Югра экология" являются те же ребята с австрийским гражданством, что хотят прибрать к рукам ГТС. А еще у меня складывается ощущение, что федеральные власти делают все возможное, что бы разъярить людей. Иначе чем можно объяснить увеличение оплаты за вывоз мусора в несколько раз и при этом такое издевательство.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:10
Кстати в настоящее время для иностранцев в России похоже открывается рынок: это мусор и ЖКХ. Так, проблемы которые были для обывателя из разряда незначительных: копейки за вывоз мусора и ТБО грозят превратится в серьезные траты. Мы как-то посмеиваемся над немцами и другими всякими европейцами, которые дома не включают отопление, мерзнут, одевают тёплые вещи и т.д., экономят тепло и воду. Потому что все это дорого и не просто дорого, а очень дорого. Так вот устами некого Чубайса озвучена перспектива для нас европейского образа жизни. Так он предлагает увеличить на порядок оплату за услуги ЖКХ. Концессия по ГТС из той серии. То есть реформаторы замахнулись на святое для северян: наше тепло и наше водоснабжение, работающие до сих пор безотказно и являющееся предметом зависти вечно замерзающих и вечно экономящих воду европейцев. Особенно когда от жары в квартире открываем форточки. От этого нашим партнерам так плохо, что даже кушать не могут. Но всего лишь особенность национального тепло- водоснабжения, такая же особенность как охота и рыбалка. Кстати это все проще чем все европейские заморочки вместе их Гретой.
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 20:13
Точно! В том, что мусорка-большегруз не может пробраться во дворы виноват ... Чубайс. В том, что в результате путинской мусорной затеи "школы, детсады и прочие не смогли заключить контракт с региональным оператором" тоже он виноват. А так же просто все иностранцы, конкретно "немцы и другие европейцы", лично Грета, и какие-то, черт побери, реформаторы, года из 1991-го, наверное. Они же, возглавляемые ненавистной Гретой, которая всего-то хочет, чтобы нынешние поколения сохранили для своих детей (для нее в том числе) планету Земля, виноваты в том, что правительство Путина увеличивает налоги, акцизы, тарифы, штрафы и поборы. Кто ж еще?
Ну точно, в этом году троллинг на СИАПРЕСС взметнулся буквально на какие-то космические высоты... Тролль "Сергей Яковлевич", который перетроллил тролля Сергея Б со своим "права и свободы граждан России, гарантированные Российской Конституцией, - "чушь полная", а если сработают, то будет .... голод. А чтоб спастись, надо "бросать города забыв про кредиты и прочую ересь, ехат на землю Матушку... Еметь огород... Тока в Сургуте нихрена не растёт". Теперь товарищ "алко" со своим сакраментальным "во всем виноват Чубайс и иностранцы"... Не устаю рукоплескать и требовать продолжения! Бис!!!

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