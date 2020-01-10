Горы мусора: Новый подрядчик не может протиснуться во дворы Сургута, чтобы вывезти отходы

К редакции СИА-ПРЕСС обратился сургутянин Юрий с жалобой на горы мусора в одном из дворов Сургута. Он прислал фотографию, сделанную на проспекте Мира 36/2: шесть контейнеров доверху заполнены мусорными пакетами. Часть отходов жильцы за неимением места уже начали складировать на земле.

«Теперь всегда так будет? Где обещанный вывоз мусора «по графику»?», — пишет сургутянин.

Управляющей компанией, обслуживающей этот двор, является Сервис-3. В приемной УК СИА-ПРЕСС сообщили, что начиная с 5 января вывозом мусора занимается АО «Югра-Экология». До этого момента проблем с ликвидацией отходов не наблюдалось.

На момент публикации материала получить комментарии от регионального оператора не удалось: в сургутском отделе не взяли трубку.

Зато на проблему отреагировал глава Сургута Вадим Шувалов. Он отметил, что в течение праздников накопилось большое количество жалоб именно в Центральном жилом районе. Сургутян беспокоит и тот факт, что в АО «Югра-Экология» не отвечают на звонки.

«Мы начали проверку по этим жалобам. Оказалось, что одна из компаний, курирующая Центральный район, не справилась с объемами — на время праздников количество мусора увеличилось по крайней мере в три раза. Кроме того, трудности возникали в том числе из-за неправильной парковки — автомобили во дворах просто не давали технике подъехать к мусорным площадкам», — сообщает Вадим Шувалов.

Однако обратившийся в СИА-ПРЕСС сургутянин Юрий отмечает, что дело далеко не в автовладельцах: «Машина у нового подрядчика очень большая, она не может проехать, даже если машины припаркованы ровно».

Администрация сообщает, что проблема будет устранена. Однако это не единственный прецедент по городу: жалобы приходят и от социальных учреждений. В разговоре с редакцией представители Общероссийского народного фронта отметили, что сейчас существует проблема вывоза отходов школ, детских садов и учреждений культуры, так как они до сих пор не смогли заключить контракт с региональным оператором.

Напомним, что прецеденты, связанные с АО «Югра-Экология», начали происходить еще летом 2019 года. Тогда на плохо налаженную систему вывоза отходов жаловались жильцы частных домов и владельцы бизнеса.