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Житель Сургута за один год успел покорить Эльбрус и Килиманджаро

Житель Сургута Абдулкарим Магомедов в 2019 году покорил такие вершины мира как: Эльбрус и Килиманджаро.

В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕССС сургутянин рассказал, что самым сложным за все время путешествия оказалось подобрать нужное снаряжение.

Отметим, что при восхождении на пик самой высокой горы Африканского континента – Килиманджаро – Абдулкарим в сопровождении гида и нескольких помощников выбрал самый сложный маршрут, предполагающий резкий набор высоты, из-за чего период сильной нагрузки на организм пришелся на начало похода.

«В 2020 году у меня запланировано только одно восхождение на крупную высоту, гору Аконкагуа. Это занимает довольно много времени, а у меня его к сожалению, сейчас не так много. Как никак у меня есть и другие хобби. А вот покорение Уральских гор будет точно», — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС житель Сургута.

Справка: гора Аконкагуа является высочайшей вершиной горной системы Анды, расположенной на территории аргентинской провинции Мендоса в 15 км от границы с Чили. Ее высота составляет 6960 метром над уровнем моря.


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Сегодня в 17:55, просмотров: 328, комментариев: 0


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