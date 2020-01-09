Школьники из Сургута заняли первые места на международном конкурсе хорового пения

Детский хор из Сургута победил в конкурсе хорового пения на международном фестивале "Восточная сказка", который проходил в Казани с 3 по 6 января.

Первое место в номинации "академическое пение" занял хор "Радуга" из Сургута, состоящий из учащихся детской школы искусств имени Григория Кукуевицкого. Также несколько учеников этого учебного заведения стали лауреатами номинации "академическое сольное пение".

Победители воспитаны под руководством преподавателя школы имени Кукуевицкого Лидии Дудевой.

Справка: "Восточная сказка" – один из главных конкурсов творческого объединения "Триумф". На ежегодном фестивале выступают артисты из России, Европы и СНГ.