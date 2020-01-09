​Сургутяне жалуются на опасные ледяные горки, на которых травмируются дети

Почти две тысячи сургутян получили травмы во время новогодних праздников, многие из них пришлись на ледяные городки.

«2 января на горке по адресу Мелик-Карамова наш ребенок слетел на тюбинге с горы, повредил спину, в итоге попали в травматологию. В тот день, кажется, еще поступил мальчик с травмой с той же горки. Очень опасно. Огромное спасибо людям, которые согревали его своими куртками, женщине которая укрыла его шубой, и до приезда скорой была рядом с нами», — написала в группе «К-Информ» сургутянка Анастасия Филонова.

К похожим выводам об опасности горок приходят и другие горожане. В редакцию СИА-ПРЕСС поступил звонок от сургутянки Ольги, которая рассказала, что в сургутской травматологии даже медперсонал жалуется на большое количество покалечившихся: «Я приехала в травмпункт, потому что упала на катке, но в очереди очень многие пациенты рассказывали, что попали в больницу именно после того, как покатались на горках. Слышала, как медсестры общались между собой и говорили, что прямо какая-то напасть именно из-за этих современных горок».

Справка: В 2017 году был введен стандарт обустройство ледяных горок — ГОСТ Р 56987-2016.

Среди требований, есть, например, следующие:

При установке горки необходимо обеспечить соблюдение контуров безопасности и безопасных расстояний, как для посетителей, так и для зрителей.

Горка должна быть зафиксирована или закреплена в грунте.

Редакция СИА-ПРЕСС связалась с пресс-секретарем Сургутской клинической травматологической больницы Ириной Цхададзе, которая рассказала точные данные по травмам в первые дни января:

«С 1 по 9 января за медицинской помощью в Сургутскую клиническую травматологическую больницу обратилось всего 1766 человек, в это число входят и дети. Отделение для взрослых приняло 910 сургутян, детское отделение — 450 несовершеннолетних. Еще 406 человек получили помощь в приемно-диагностическом отделении».

Также Ирина Цхададзе отметила, что такие показатели сложно назвать пиковыми: из года в год цифры держатся примерно на одном уровне, и это никак не связано правилами установки ледяных городков.

«У нас есть только общая информация по травмам, мы не определяем в отдельную группу травмы на горках, например. Но можно сказать, что на период праздников традиционно приходится большое количество травм именно в зимних городках. Особого всплеска нет, это сезонные показатели, которые повторяются из года в год».

То есть нет особой разницы, регламентирован внешний вид горки и ее функционал или нет. С ГОСТом или без него дети и взрослые все равно травмируются.