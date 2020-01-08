Житель Сургута обнаружил в купленных в супермаркете фруктах ядовитого паука

О своей неожиданной находке горожанин сообщил в паблике «ЧП СУРГУТ» соцсети ВКонтакте.

«Сегодня купили в Окее в ТЦ «Аура» гранат. Разрезав дома, из него вылез паук.

Яндекс называет что паук относится к виду плодовых пауков Хиракантиды. Укус данного паука ядовит!», - написал автор поста.

В комментариях пользователи отмечают, что нередко находят в привозных фруктах представителей туземной фауны – жуков, улиток и даже мелких ящериц.

Для справки: Пауки Хиракантиды являются бродячими охотниками и ведут активный ночной образ жизни, их укус вызывает резкую жгучую боль, воспаления ближайших лимфоузлов к очагу поражения; ареал обитания - от Центральной Европы до Средней Азии.