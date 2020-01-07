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​В Москве задержали жителя Сургута из-за «Гранаты»

В москвоском аэропорту Шереметьево во время досмотра пассажиров был задержан житель Сургута Александр Чернов. Сотрудники аэропорта подозревали его в терроризме из-за переносного аккумулятора в виде гранаты, пишет UgraNews.

По словам издания, работники аэрогавани не удивились такому аксессуару, но все равно составили акт на изъятия предмета, после чего отпустили жителя Сургута домой.

«Работники увидели «гранату» и сразу изъяли контейнер на проверку. Сказали – это имитация оружия и на самолёт нельзя такие вещи. Сколько бы я не объяснял, у них было своё мнение», – рассказал корреспонденту портала Александр Чернов.

Представитель Сургута намерен вернуть себе свой аксессуар.


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07 января в 18:15, просмотров: 17610, комментариев: 1


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Комментарии:
вера
не нравится
08 января в 15:11
шутка а вон как обернулось все.

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