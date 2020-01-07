​Сургут на 15 месте в рейтинге городов по качеству жизни в 2019 году

Сургут занял 15 позицию в рейтинге городов по качеству жизни, составленному по итогам 2019 года. К такому выводу пришло аналитики крупного портала недвижимости. Все города они оценивали по 11 критериям, на основе которых и был составлен список.

Первое место среди 200 городов заняла Тюмень со средним баллом 7,5 из 10 возможных. Не далеко ушли и другие города тюменской матрешки:

Нижневартовск (13 место)

Сургут (15 место, 6.8)

Ханты-Мансийск (16 место)

А вот Нефтеюганск в свою очередь отстал от городов-соседей – 91 место.

В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Им было предложено оценить по 10-балльной шкале (где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие) утверждения, которые характеризуют: