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​Сургут на 15 месте в рейтинге городов по качеству жизни в 2019 году

Фото gelio.livejournal.com
Фото gelio.livejournal.com

Сургут занял 15 позицию в рейтинге городов по качеству жизни, составленному по итогам 2019 года. К такому выводу пришло аналитики крупного портала недвижимости. Все города они оценивали по 11 критериям, на основе которых и был составлен список.

Первое место среди 200 городов заняла Тюмень со средним баллом 7,5 из 10 возможных. Не далеко ушли и другие города тюменской матрешки:

Нижневартовск (13 место)

Сургут (15 место, 6.8)

Ханты-Мансийск (16 место)

А вот Нефтеюганск в свою очередь отстал от городов-соседей – 91 место.

В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Им было предложено оценить по 10-балльной шкале (где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие) утверждения, которые характеризуют:

  • безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»;
  • чистоту: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»;
  • экологию: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»;
  • общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;
  • дороги/парковки: «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе»;
  • магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»;
  • спорт и отдых: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»;
  • инфраструктуру для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»;
  • соседей: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые»;
  • работу коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»;
  • соотношение доходов и стоимости жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов».

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Сегодня в 15:17, просмотров: 201, комментариев: 0


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