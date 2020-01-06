16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,9057   EUR  69,3777  

Федерация шахмат Сургута подарила игровой инвентарь, чтобы помочь реабилитироваться наркозависимым

Федерация шахмат Сургута подарила свой игровой инвентарь фонду «Сургут без наркотиков», чтобы помочь реабилитироваться зависимым людям

Представители фонда «Сургут без наркотиков» начнут проводить для участников Федерации шахмат и их партнеров беседы о важности здорового образа жизни. В свою очереди Федерация шахмат подарила свой игровой инвентарь.

Как рассказал руководитель фонда «Сургут без наркотиков» Сергей Ваганов, такое сотрудничество будет очень полезно, так как игра в шахматы позволяет развить память, логическое мышление, выработать характер и целеустремленность, и именно эти сферы попадают под удар у зависимых от алкоголя и наркотиков.

«Наша задача – не только помочь им стать свободными от зависимости, но и научить жить по-новому. И я благодарю Федерацию шахмат за их вклад в интеллектуальное восстановление и развитие людей, попавших в беду», – подчеркнул Сергей Ваганов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:30, просмотров: 197, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву

​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву
Анастасия Якупова Сегодня в 12:24
324 0
Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:00
425 0
​Кладбищенские заборы

​Кладбищенские заборы
Возможно, Варламову наши «поросячьи» заборчики даже понравились как единая структурированная часть города. Надо было сломать. Теперь на их месте депрессивные темно-зеленые заборы
Альберт Исмагилов, сургутянин 05 января в 14:54
1227 1
Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году

Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году
Редакция СИА-ПРЕСС 05 января в 12:57
2175 0
Чем занималась дума Сургута в 2019 году

Чем занималась дума Сургута в 2019 году
Илья Низовских 05 января в 09:00
1220 2
Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию

Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию
Юрий Нуреев 05 января в 03:19
2282 4
​Мем-года. Женская истерика и кот весь год смешили россиян

​Мем-года. Женская истерика и кот весь год смешили россиян
Анастасия Якупова 04 января в 16:31
1774 0
Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?

Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?
Самой обсуждаемой сплетней стало изменение адреса главного офиса СНГ
Анастасия Якупова 04 января в 11:19
14641 9
​Миллиарды, рекорды и дольщики — как Вадим Шувалов подвел итоги 2019 года для Сургута

​Миллиарды, рекорды и дольщики — как Вадим Шувалов подвел итоги 2019 года для Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 04 января в 09:36
1103 0
​12 главных кадровых перестановок в Сургуте и Югре за уходящий 2019 год

​12 главных кадровых перестановок в Сургуте и Югре за уходящий 2019 год
Топ-менеджеры менялись во власти, бизнесе и образовании
Дмитрий Щеглов 03 января в 09:39
4829 2
​Гороскоп на 2020 год. Не только в мышеловке

​Гороскоп на 2020 год. Не только в мышеловке
Кому грядущий год принесет удачу и легкие деньги, а кому прищемит хвост
Редакция СИА-ПРЕСС 02 января в 13:09
1702 1
Редакция СИА-ПРЕСС поздравляет всех с Новым 2020 годом!

Редакция СИА-ПРЕСС поздравляет всех с Новым 2020 годом!

Редакция СИА-ПРЕСС 31 декабря 2019 в 18:00
1227 0
Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь все ваши добрые замыслы!

Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь все ваши добрые замыслы!
Вадим Шувалов, глава Сургута 31 декабря 2019 в 12:51
1319 0
С Новым годом, Югра

С Новым годом, Югра
Завершается 2019 год. Провожая его, мы вспоминаем семейные истории, события, которыми он был наполнен.
Наталья Комарова, губернатор ХМАО – Югры 31 декабря 2019 в 11:53
1241 0
Бунты и строительство — чем сургутянам запомнился 2019 год

Бунты и строительство — чем сургутянам запомнился 2019 год
Протестовали проблемные дольщики, голодали молодые мамы, лишенные субсидий, а жители западного района обнимали лес
Людмила Осьминкина 31 декабря 2019 в 10:18
1176 0
Череда новогодних праздников дарит нам волшебную симфонию чудес

Череда новогодних праздников дарит нам волшебную симфонию чудес
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР  31 декабря 2019 в 10:17
1113 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика