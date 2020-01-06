Федерация шахмат Сургута подарила игровой инвентарь, чтобы помочь реабилитироваться наркозависимым

Федерация шахмат Сургута подарила свой игровой инвентарь фонду «Сургут без наркотиков», чтобы помочь реабилитироваться зависимым людям

Представители фонда «Сургут без наркотиков» начнут проводить для участников Федерации шахмат и их партнеров беседы о важности здорового образа жизни. В свою очереди Федерация шахмат подарила свой игровой инвентарь.

Как рассказал руководитель фонда «Сургут без наркотиков» Сергей Ваганов, такое сотрудничество будет очень полезно, так как игра в шахматы позволяет развить память, логическое мышление, выработать характер и целеустремленность, и именно эти сферы попадают под удар у зависимых от алкоголя и наркотиков.

«Наша задача – не только помочь им стать свободными от зависимости, но и научить жить по-новому. И я благодарю Федерацию шахмат за их вклад в интеллектуальное восстановление и развитие людей, попавших в беду», – подчеркнул Сергей Ваганов.