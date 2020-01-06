В ГИБДД рассказали подробности ДТП под Тюменью, в котором погибла семья из Сургута

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области СИА-ПРЕСС рассказали подробности трагедии на трассе Тюмень-Курган. 4 января в результате лобового столкновения автомобиля LadaX-Rey с тягачом DAF погибла семья из пяти человек, возвращавшаяся в Сургут из Магнитогорска.

По данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля превысил скорость – на момент столкновения стрелка спидометра указывала 150 км/ч. В то же время перевозка детей осуществлялась с нарушениями: младший ребенок находился в салоне без детского кресла, а оба подростка не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель LadaX-Rey в прошлом году несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

По данным паблика «ЧП Сургут», погибла семья Пашниных – отцу семейства Николаю было 42 года, он и два сына (11 и 12 лет) скончались на месте, а его жена Ольга (35 лет) и трехлетний ребенок умерли в больнице Исетского района.