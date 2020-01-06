Росстандарт обнаружил в Сургуте АЗС с опасным топливом

Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций, торгующих некачественным топливом, выявленных по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях в 2019 году. Инспекция проводилась в рамках проекта «Топливо без обмана». Всего в списке нарушителей оказались 157 АЗС по всей России. В том числе – сургутская АЗС по адресу ул. 30 лет Победы, 66Б, принадлежащая ООО «ПетролСтарт». Эксперты Росстандарта обнаружили несоответствие нормативу дизельного топлива 5 класса (ДТ-А-К5).

«Значение показателя «температура вспышки в закрытом тигле» для зимнего и арктического дизельного топлива по результатам испытаний составило 22 градуса Цельсия, при норме значения для К5 зимнего и арктического дизельного топлива не ниже 30 градусов Цельсия», - говорится в отчете Росстандарта.

Всего в Югре в ходе проверки было выявлено пять АЗС, торгующих некачественным топливом: по одной в Сургуте, Югорске и Березово и две в Нефтеюганске.

В ведомстве рекомендуют избегать заправки некачественным топливом, чтобы снизить риск поломки автомобиля и уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду.