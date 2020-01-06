В Сургуте новогодние ёлки пустят на переработку

Региональный оператор по обращению с ТКО по окончании праздников объявляет акцию «Ёлочный сбор». Отслужившие свое новогодние деревья нужно отнести на ближайшую контейнерную площадку, откуда их заберут специальные машины и отправят на переработку, а не на полигон. Акция начнется после 10 января. Главная задача жителей города, напоминает «Югра-Экология», - донести ставшую ненужной елочку к ближайшему контейнеру, а не оставлять в сугробе возле подъезда.