​В Сургуте, как и во всей России, аномальное тепло продержится до конца каникул

Большая часть страны проведет все новогодние каникулы в условиях аномального тепла. Этому способствует обширный атлантический циклон, который привел к резкому росту температуры, в некоторых регионах она сейчас на 16 градусов выше средней, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. Под действием циклона находится, в частности, юг Западной Сибири.

Благодать продлится еще несколько дней – в Сургуте, например, теплая погода будет сохраняться до Рождества, после чего начнутся заморозки – температура упадет до –10 / –16 градусов, и далее будет колебаться в этих значениях как минимум до начала третьей декады января. Все это время, согласно службе Gismeteo, в городе могут идти небольшие осадки.