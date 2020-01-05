​На дороге между Сургутом и Лянтором произошло ДТП с погибшим

Накануне, 4 января, на 42-м километре дороги между Сургутом и Лянтором произошло смертельное ДТП. Как рассказывает ГИБДД Сургутского района, молодой человек за рулем KiaRio ехал в Сургут и в определенный момент начал обгонять другую машину, но неправильно рассчитал свои силы и врезался в HyundaiSolaris на встречной полосе. В итоге водитель KiaRio (ему было 29 лет) погиб на месте. Находящиеся в Solaris водитель (34 года) и пассажирка (29 лет) получили трамвы, они находятся в больнице. ГИБДД расследует все обстоятельства происшествия.

В этот же день, 4 января, произошла еще более страшная авария – под Тюменью большегруз смял легковушку, ехавшую из Сургута. Там погибла целая семья из пяти человек.