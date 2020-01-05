​В страшном ДТП под Тюменью погибла целая семья из Сургута

Семья из пяти человек – муж с женой и трое детей – погибла в страшном ДТП на трассе между Тюменью и Курганом. Как сообщает паблик «ЧП Сургут», это произошло накануне вечером, 4 января, в Исетском районе Тюменской области. Семья из Сургута на машине LadaX-Rey ехала по своей полосе, им навстречу вылетел тягач DAF, который смял легковушку вместе с ее пассажирами. По данным паблика, погибла семья Пашниных – отцу семейства Николаю было 42 года, он и два сына (11 и 12 лет) скончались на месте, а его жена Ольга (35 лет) и трехлетний ребенок умерли в бльнице Исетского района.