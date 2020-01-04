В Сургуте таксист устроил ДТП и скрылся

Сегодня, 4 января, в 3 ночи водитель "Яндекс.Такси" врезался в Ниву и сразу же скрылся с места аварии. Об этом сообщает городской портал "К-Информ".

Происшествие случилось на улице Аэрофлотской в сторону движения к развязке с улице Западная. Как сообщил полицейским водитель Нивы, он ехал по дороге, как вдруг ему в задний бампер врезался белый КИА РИО с рекламой "Яндекс.Такси". После удара таксист скрылся, уехав в сторону центра Сургута.

Номер такси передан в ГИБДД. Его водитель рискует лишиться водительского удостоверения, а также потерять деньги на ремонт машины потерпевшего.

Напомним, в Сургуте прошла забастовка водителей "Яндекс.Такси". Они требовали повысить им доходы. Из-за повышения процентного сбора с заказа, таксисты работают в убыток. Как стало известно СИА-ПРЕСС от водителей такси, сервисы "Яндекс.Такси" и "Убер" могут исчезнуть из Сургута.