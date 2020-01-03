Жители Сургута и Нижневартовска матерятся чаще всех в России

Сургут и Нижневартовск признаны самыми матерящимися городами в России. К такому выводы пришли специалисты правительственного финансового университета, сообщает «Российская Газета».

Статистика использования обесцененной лексики составлялась на основе опросов жителей городов с населением свыше 250 тысяч человек. Оказалось, что в Сургуте, Нижневартовске, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске матерятся больше, чем в других городах страны. Об этом сообщили 18 процентов опрошенных.

А вот горожане Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок, наоборот, почти не прибегают к матам в своей речи.

Исследователи связывают свое открытие с уровнем жизни: люди активно сквернословят, если в городе плохая экология, слабо развиты общественные пространства и высокая закредитованность населения.

Напомним, в декабре Сургут занял второе место в списке лучших городов России по результатам исследования института Урбаника