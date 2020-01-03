В Сургуте 4 января будет метель с сильным ветром

Сегодня, 4 января, в течение всего дня в Сургуте будет метель со снегом и сильным ветром: порывы воздуха будут достигать 17 метров в секунду. Из-за непогоды на дорогах ожидается гололедица и занос. Об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба с ссылкой на сургутское гидрометеорологическое бюро.

Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города при непогоде:

Не стойте под шаткими строениями и рекламными конструкциями, вывесками, а также не ходите под линиями электропередач. Если вас настигнет непогода, спрячьтесь в ближайшем помещении. На улицу без необходимости лучше не выходить. Закройте окна, люки, двери, уберите незакрепленные предметы с балконов. Машину спрячьте в гараж, не паркуйтесь под деревьями и шаткими строениями. Сохраняйте бдительность на дороге, водите аккуратно.

Помните: если вы попали в беду из-за