Накануне в Сургуте легковой автомобиль влетел в автобусную остановку. Пострадавших, кроме водителя кроссовера, нет. Авария произошла днем на улице Профсоюзов. Об этом сообщает городское сообщество в соцсетях «К-Информ».

По информации сообщества, водитель не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс. Подписчики предполагают, что авария случилась из-за колеи на дороге: машину развернуло и выбросило на пешеходную зону, рассказывают очевидцы. Обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее в Сургуте автобус протаранил кроссовер, после чего тот врезался в столб. Последний раз в Сургуте легковушка врезалась в остановку в ноябре, но в прошлый раз пострадал человек в павильоне.