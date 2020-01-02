Первым родившемся в 2020 году ребенком в Югре стал малыш из Сургута

В первый день нового года в Югре родились 25 малышей, первым же стал мальчик из Сургута, сообщает окружной департамент здравоохранения.

«На территории региона родилось 15 мальчиков и 10 девочек. Самым первым стал малыш Марк, родившийся в 0:35 в г. Сургуте, а в 1:45 родилась девочка Алиса в г. Советский», — заявили в департаменте здравоохранения Югры.

Напомним, что с 1 января 2020 года югорчане после рождения ребенка будут получать сувенирную шкатулку с картой, имеющей номинал в 20 тысяч рублей. Такой вид подарка выбрали жители округа в ходе голосования проходившего летом 2019 года.