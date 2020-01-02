В Сургуте парень выпал из окна многоэтажки

Сегодня в Сургуте на улице Энтузиастов из окна многоквартирного дома выпал парень. Информация об этом появилась в городском паблике «К-информ».

Как сообщают очевидцы, парень выпал с восьмого этажа, а от полученных травм скончался на месте. Сейчас на месте происшествия работают службы экстренной помощи.

Отметим, что на данный момент, причины произошедшего неизвестны.

СИА-ПРЕСС попытался связаться с УМВД Сургута для выяснения подробностей, но на звонки редакции никто не ответил.

Напомним, что в Сургуте в период новогодних праздников введен режим повышенной опасности.