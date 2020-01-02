Улицы Сургута превратились в свалки непроданных елок после Нового года

В Сургуте после празднования Нового года на нескольких улицах города сургутяне обнаружили брошенные кучи нераспроданных елок. Об этом сообщает паблик «К-информ».

«Ну вот и настало 1 января, а наши, горяче любимые предприниматели заработали и побросали все, и отдыхают. Никто их не накажет за своеобразную свалку елок в центре города», — пишут горожане.

В социальных сетях в комментариях под записью сразу же начались споры о том, что лучше купить: искусственную елку или живую?

Большинство сургутян сошлись во мнение, что намного практичнее использовать как раз-таки «неживую» ель.

«Пользуемся искусственной елкой много лет, нравится. Не приходится иголки от нее до мая выметать. Нарядили, две недельки постояла, убрали в коробочку и в гараж», — написала жительница Сургута Наталья Дункаева.

Отметим, что на момент публикации материала, крупные свалки с елками обнаружены на проспекте Мира и улице Энтузиастов.