Сотни сургутян вышли 1 января на юбилейный забег «Кубка кристальной трезвости»

В Сургуте 1 января в парке «За Саймой» состоялся традиционный забег на «Кубок кристальной трезвости», который собрал порядка 200 жителей Сургута.

Дистанция забега составила три километра, а участниками соревнования стали как взрослые, так и дети.

«Впервые поучаствовал год назад, хотя давно знал об этом мероприятии. Я всегда праздную новый год трезво, поэтому решил пробежаться вновь. Еще до начала забега было много народу, атмосфера очень веселая, задорная, мы водили хороводы, согревались. Бежать было нелегко, но в окружении стольких единомышленников открывалось второе дыхание. На финише всем пробежавшим вручили экологичные медали за участие, выполненные из дерева. Очень понравилось это мероприятие. Планирую принимать участие ежегодно, продолжая такую здоровую традицию города», — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС сургутянин Кирилл Трофимчук.

Отметим, что всех сургутян и гостей города на старте встречали Дед Мороз и Снегурочка. Также, любой желающий мог отведать чай из дровяных самоваров и поучаствовать в подвижных играх, хороводах.

Напомним, что забег на «Кубок кристальной трезвости» в 2020 году стал десятым за всю его историю существования в Сургуте.