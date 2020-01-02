В одном из дворов Сургута загорелась елка от пиротехники

В Сургуте в ночь на 1 января в одном из жилых дворов города от выстрелов пиротехники загорелась елка. Об этом сообщили местные жители в паблике «К-информ».

На видео видно, что возгорание удалось сразу же потушить при помощи снега.

Как отмечают очевидцы, инцидент произошел из-за неосторожности сургутян с фейерверками.

В преддверии новогодних каникул в МЧС Югры рассказали, как правильно необходимо запускать пиротехнику. Ознакомиться с материалом вы можете тут.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Сургуте произошло сразу два пожара, а глава Сургута Вадим Шувалов ввел режим повышенной готовности для экстренных служб.