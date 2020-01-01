Чем заняться на новогодних выходных в Сургуте?

2 января

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 – театр актера и куклы «Петрушка», Новогоднее представление «Фокус-Покус или Кот в мешке», 0+. Место проведения: Сургутская филармония.

10.00, 11.15, 12.15 – театр актера и куклы «Петрушка», Новогоднее представление для малюток «Первый Новый год» (0+). Место проведения: Кинозал «Галерея кино» (пр. Набережный,7).

3 января

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 – театр актера и куклы «Петрушка», Новогоднее представление «Фокус-Покус или Кот в мешке», 0+. Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18.

10.00, 11.15, 12.15 – театр актера и куклы «Петрушка», Новогоднее представление для малюток «Первый Новый год» (0+). Место проведения: Кинозал «Галерея кино» (пр. Набережный,7).

15.00 – мастер-класс «Однажды в январе…», 6+ (изготовление панно из палочек в технике «декупаж»). Место проведения: Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а. Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

4 января

10.00 16.00 – Обзорные экскурсии по мини-зоопарку. Знакомство с коллекцией животных мини-зоопарка. Место проведения МАОУ ДО ЭБЦ (ул. Дружбы, д.7).

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 – театр актера и куклы «Петрушка», Новогоднее представление «Фокус-Покус или Кот в мешке», 0+. Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18.

10.00, 11.15, 12.15 – театр актера и куклы «Петрушка», Новогоднее представление для малюток «Первый Новый год» (0+). Место проведения: Кинозал «Галерея кино» (пр. Набережный,7).

11.00, 13.00 – Мастерская «Дерево угощений». Изготовление угощений для подкормки зимующих птиц. Место проведения МАОУ ДО ЭБЦ (ул. Дружбы, д.7).

14.00 – новогодние утренники «В гостях у снегурочки». СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47.

17.00 - премьера праздничной концертной программы «Лапти-шоу», 12+ Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина».ц спорта», Югорский тракт, 40, тел.95-07-95

5 января

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 – театр актера и куклы «Петрушка», Новогоднее представление «Фокус-Покус или Кот в мешке», 0+. Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18.

11:00-12:00 – Интеллектуально-развлекательная игра с обучающимися 9-12 лет «Игромания». Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Технополис» (ул. Рабочая, д. 43).

11.30 – громкие чтения «Лыжное приключение кролика», 0+ (чтение и обсуждение книги К. Руэда «Поехали! Лыжное приключение кролика»). Место проведения: Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а.

12.00 – громкие чтения «Дежурный по чтению», 6+ (чтение сказок, стихов, рассказов). Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1.

13.00, 15.00 – театр актера и куклы «Петрушка», спектакль для семейного просмотра «Вертеп», 6+. Место проведения: Кинозал «Галерея кино» (пр. Набережный, 7).

15.00 – мастер-класс «День рождения Снеговика», 6+ (комбинированное рисование 3D-открытки, ко Дню рождения снеговика - 9 января). Место проведения: Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а. Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

16.00 – литературная игра «Магический турнир», 12+ (по мотивам ролевой игры «Мафия»). Место проведения: Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а. Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

18.00-20.00 – культурно-массовое мероприятие «Открытие «Последней выставки» Алисы Хост», 12+. В программе: авторская экскурсия по экспозиции, а также выступление сургутской исполнительницы с необычайным голосом Розы Карим − гитара, синтезатор, необычные аранжировки в сочетании с лиричным вокалом. Место проведения: Культурный центр «Порт».

19.00 - праздничный фарс-мажор «Новый год вызывали?», 12+. Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» при участии ансамбля танца «Калинка», ансамбля барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд» и солистов Сургутской филармонии. Место проведения: МАУ «Сургутская филармония» (Большой зал).

6 января

11.00, 13.00 - музыкальная сказка для детей «Летучий корабль», 0+. Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина». Место проведения: МАУ «Сургутская филармония» (Большой зал), ул. Энгельса, 18. Стоимость билетов: 200-400 руб.

12.00 – видеопросмотр «Ночь перед Рождеством», 6+ (просмотр короткометражного мультфильма, по одноименной повести Н. В. Гоголя). Место проведения: Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а. Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

13.00, 15.00 – театр актера и куклы «Петрушка», спектакль для семейного просмотра «Вертеп», 6+. Место проведения: Кинозал «Галерея кино» (пр. Набережный,7).

18.00 - 20.00 – культурно-массовое мероприятие «Театральная постановка «Superгерои», 12+. В программе: постановка независимого молодёжного театра «Пацаны» в набирающем популярность жанре «сторителлинг». Постановка посвящена трем супергероям древней Греции, которые являются отнюдь не мутантами, они представляют собой ветвь генеологоического древа целого пантеона античных богов! Место проведения: Культурный центр «Порт».

07 января

17.00 - премьера концертной программы «Новый год с симфоническим оркестром», 12+ Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Место проведения: МАУ «Сургутская филармония» (Большой зал), ул. Энгельса, 18.

8 января

10:30-11:30 – Мастер-класс по изготовлению мини-саней для обучающихся 7-10 лет «Русские сани». Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Технополис» (ул. Рабочая, д. 43).

11.00, 13.00 – театр актера и куклы «Петрушка», спектакль «Кот в сапогах», 0+. Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18.

13.00, 15.00 – театр актера и куклы «Петрушка», спектакль для семейного просмотра «Вертеп», 6+. Место проведения: Кинозал «Галерея кино» (пр. Набережный,7).