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​Новогодней ночью в Сургуте горели многоквартирник и дачный дом

Фото: 86.mchs.gov.ru
Фото: 86.mchs.gov.ru

В Новогоднюю ночь в Сургуте произошло сразу два пожара. В полпервого на пульт МЧС сообщили о возгорании в жилом доме на улице Энгельса. На место выехали четыре единицы техники и 18 пожарных. С огнем они справились в течение десяти минут. О пострадавших не сообщается.

Другое возгорания произошло чуть раньше, в 00:10. Загорелся частный дом в СОТ «Березовое». Там также нет информации о погорельцах.

Как пишет пресс-служба МЧС России по Югре, сейчас органы дознания устанавливают причину обоих пожаров.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 394, комментариев: 0


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