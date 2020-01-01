​Новогодней ночью в Сургуте горели многоквартирник и дачный дом

В Новогоднюю ночь в Сургуте произошло сразу два пожара. В полпервого на пульт МЧС сообщили о возгорании в жилом доме на улице Энгельса. На место выехали четыре единицы техники и 18 пожарных. С огнем они справились в течение десяти минут. О пострадавших не сообщается.

Другое возгорания произошло чуть раньше, в 00:10. Загорелся частный дом в СОТ «Березовое». Там также нет информации о погорельцах.

Как пишет пресс-служба МЧС России по Югре, сейчас органы дознания устанавливают причину обоих пожаров.