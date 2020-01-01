​Глава Сургута Шувалов ввел в Сургуте режим повышенной готовности

В связи с новогодними каникулами в Сургуте введен режим повышенной готовности для всех служб . Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов:

«Как правило, в период новогодних праздников сильно возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Особенно в дни, когда все отмечают Новый год, Рождество Христово и Крещение Господне. Поэтому с 17:00 31 декабря и до 9:00 9 января я ввел в Сургуте режим повышенной готовности: на всякий случай все спасательные службы будут находиться начеку», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

При этом градоначальник попросил сургутян «обойтись без эксцессов» и не забывать о техниках безопасности.