В новогоднюю ночь водитель легковушки врезался в такси, вышел из машины и убежал

В новогоднюю ночь, около четырех часов, произошло ДТП на Ивана Захарова: водитель легкового авто врезался в такси, но вместо того, чтобы цивилизованно решить проблему, вышел из машины и стал убегать. Таксист побежал за ним следом, но догнать не успел: первыми до виновника аварии добрался наряд ППС, сообщает паблик К-Информ.

Патрульные увидели, как молодой человек несется в сторону улицы Быстринкой, а за ним бежит таксист и кричит. Поэтому решили вмешаться.

Мужчину поймали, скрутили, надели на него наручники и передали прибывшим инспекторам ДПС. На момент публикации новости получить комментарий от пресс-службы ГИБДД не получилось.