Синоптики обещают, что на новогодних выходных в Сургуте будет теплая погода

Погода в Сургуте с 1 января по 8 января обещает быть благоприятной. Об этом сообщает гидрометцентр. Самыми теплыми днями станут суббота, воскресенье и следующий понедельник, когда столбики термометра будут держаться на уровне -6 и -7 градусов.

На протяжении всех новогодних и рождественских каникул будет идти небольшой снег, а ветра ждать не стоит. За исключением сегодняшнего дня, 1 января. Об этом сообщает и глава Сургута Вадим Шувалов: «Друзья, первого января нас с вами ждет неприятная погода: снег, метель и порывы ветра до 18 метров в секунду. Хороший повод остаться дома и посмотреть какой-нибудь добрый новогодний фильм».