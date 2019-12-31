В Сургуте в ближайшие два года появится семь новых школ

В Сургуте в ближайшие два года построят семь новых школ. Об этом стало известно во время разговора главы города Вадима Шувалова с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Мэр Сургута и глава округа в рамках совместной встречи проинспектировали школу-детский сад №1 на улице Семёна Билецкого, 8.

Отметим, что данное сооружение станет вторым блоком средней школы №9 и примет 400 школьников, детсад же рассчитан на 200 малышей.

«Будь я ребенком — сам с удовольствием ходил бы сюда. Тут обустроят музыкальный зал, игровую, бассейн. В здании уже есть необходимые маломобильным гражданам пандусы на входе и между этажами, лифты во всех блоках», — написал на своей странице «Вконтакте» глава Сургута Вадим Шувалов.