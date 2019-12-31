Синоптики рассказали, какая погода будет в Сургуте на новогоднюю ночь

В Сургуте в новогоднюю ночь столбик термометра может опуститься до минус 19 градусов, сообщает гидрометцентр России.

31 числа весь день будет облачно. Скорость ветра составит до 7 метров в секунду. Ночью температура опустится до -19,-21 градусов.

Отметим, что уже 1 января сургутян ожидает снегопад, однако после полудня он ослабеет. Днем на улице будет минус 13 градусов, а также ветер до пяти метров в секунду. Ночью минус 16 и небольшой снег.

В среднем за неделю в центральных районах Югры температура составит ночью до минус 30 градусов, а днем до минус 19.