​В Сургуте полиция задержала мужчину, который курил в самолете

Сотрудники транспортной полиции в Сургуте задержали мужчину, который курил на борту воздушного судна. Инцидент произошел 29 декабря — в 6.00 правоохранителям поступило сообщение, что приземлившемуся самолету рейса «Махачкала – Сургут» требуются наряд полиции. Прибывшие сотрудники задержали 41-летнего сургутянина. Он нарушил правила поведения пассажиров — покурил в туалете во время полета, в результате чего сработали датчики задымления.

Мужчину доставили в дежурную часть. За нарушение запрета курения табака на отдельных территориях ему грозит административный штраф от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.