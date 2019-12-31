Два спортсмена из Сургута получили звание Мастер спорта России

Двум параспортсменам из Сургута, Алле Горлиной и Александру Протопопову, присвоили звание Мастера спорта России в фехтовании и легкой атлетике соответственно. Об этом сообщает пресс-служба «Центра адаптивного спорта Югры».

Ранее спортсмены неоднократно занимали призовые места. Так, Горлина в марте 2019 года заняла третье место в Кубке России по фехтованию на колясках для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, участие на котором приняли около 50 спортсменов из разных уголков страны.

В свою очередь Протопопов в 2017 году стал лучшим нападающим среди лиц с церебральным параличом в Чемпионате по футболу, в котором приняли участие спортсмены из Сургута, Лангепаса и Сургутского района.