​Жителей Сургута приглашают на Рождественские органные концерты

11 января в 16.00 и в 18.00, а также 12 января в 16.00 в Сургуте пройдут Рождественские органные концерты. Мероприятия состоятся в Римско-католической церкви Святого Иосифа Труженика, расположенной по адресу проспект Набережный, 19/1.

Перед горожанами выступит солистка Томской филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Блажевич, а также музыканты Эльвира Саниевская (Тюмень) и Владимир Ширшов (Сургут).

Горожан просят предварительно бронировать места по номеру телефона: +7(822)775-45-81. Концерт будет бесплатным для всех желающих, однако существует рекомендуемая сумма пожертвования — 300 рублей.