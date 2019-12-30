​Независимый профсоюз обратился в прокуратуру из-за жалоб работников Сургутнефтегаза на условия труда

Независимый профсоюз «Профсвобода» обратился в прокуратуру Сургута в связи с жалобами сотрудников треста «Сургутнефтеспецстрой» (входит в холдинг ПАО «Сургутнефтегаз») на условия труда. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил председатель объединения Александр Захаркин.

«Работники опасаются заявлять о нарушениях трудовых прав в государственные органы РФ, так как велика вероятность репрессий», — говорит в обращении Захаркин. По словам общественника, он обратился к прокурору Сургута, с просьбой проверить действительно ли руководство ущемляет права своих специалистов.

В пресс-службе прокуратуры города корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили, что обращение лидера независимого профсоюза было зафиксировано и проходит регистрацию.

Напомним, ранее работники треста «Сургутнефтеспецстрой» направили письмо в СНГ, где угрожали забастовкой, обращением в прокуратуру и трудовую инспекцию. Авторы обращения утверждали, что им недоплачивают за работу, заставляют бесплатно трудиться в выходные дни и обеденные часы, а также постоянно увеличивают требуемую выработку. В обращении уточнялось, что начальство требовало от специалистов производительность 136 процентов, несмотря на то, что, по мнению нефтяников, таких показателей достигнуть просто невозможно.

В пресс-службе Сургутнефтегаза корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что обращение работников было получено, однако после проведенной проверки жалобы сотрудников не подтвердились.