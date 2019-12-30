​В Сургуте курсирует новогодний автобус с Дедом Морозом-водителем и Снегурочкой-кондуктором

Сегодня, 30 января, по Сургуту курсирует украшенный автобус маршрута №4, где кондуктор работает в образе Снегурочки, а водитель в костюме Деда Мороза. Кроме того, юных горожан поздравит и профессиональный новогодний волшебник, который будет периодически заходить на остановках. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе администрации Сургута.

Данной акцией сотрудники транспортной компании СПОПАТ хотят поднять настроение жителям города, а также создать атмосферу праздника. Стоит отметить, что сам автобус также украшен гирляндами и новогодней атрибутикой.