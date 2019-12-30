​СМИ сообщают об утечке персональных данных жителей Югры из госуслуг

Неизвестные опубликовали персональные данные госуслуг жителей Югры. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, утечка случилась в начале декабря из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала. Однако накануне, 29 декабря, представители Минкомсвязи заявили, что уязвимость закрыта и сейчас системы работают в штатном режиме. Известно, что по фактам сообщений в СМИ началась проверка.

О самом происшествии «Ъ» рассказал основатель DeviceLock (система обеспечивает защиту корпоративной информации и предотвращает утечку конфиденциальных данных) Ашот Оганесян. Данные более 28 тысяч пользователей округа оказались на форуме, который собирает утекшие информационные базы. Так, в открытом доступе появились ФИО югорчан, их даты рождения СНИЛС и ИНН, номера телефонов, электронные почты, информация о детях и другие данные.