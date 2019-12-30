В Сургуте жители многоэтажки задыхаются от запаха краски из-за ремонта в подъезде

В Сургуте жители многоквартирного дома по адресу ул. Маяковского, 16, из-за ремонтных работ в доме задыхаются от запаха краски. Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«При проведении ремонта используется крайне ядовитая краска. В доме нечем дышать. Прошу обязать управляющую компании «УЮТ» немедленно прекратить работы с применением ядовитых лакокрасочных материалов», — пишет житель города Вячеслав.

В администрации города на жалобу мужчины заявили, что его обращение было направлено в УК для обеспечения санитарных норм при проведении ремонтных работ.

«К сожалению, мы не наделены полномочиями контролировать соблюдение санитарных норм и применять административное воздействия на лиц, допускающих нарушение прав граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие», — отметили чиновники.

Также, представители администрации посоветовали сургутянину обратиться в городское отделение Роспотребнадзора.

СИА-ПРЕСС попытался связаться с ООО «УЮТ» для выяснения подробностей, но на звонки редакции никто не ответил.