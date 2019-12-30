В Сургуте машина с водителем ушла под лед, а потом мародеры растащили ее на запчасти

На одном их водоемов близ Сургута под лед ушел автомобиль. Водитель не пострадал и отправился за помощью в город, но когда вернулся за машиной, ее уже кто-то растащил на запчасти.

«Дед ехал домой с рыбалки, лед не выдержал, потому что потеплело, и он подтаял. Пока дед ходил за помощью в город, мародеры разобрали машину», — написал пользователь соцсети Instagram в группе «Клуб любителей бездорожья».

Подписчики аккаунта возмущаются: «Стоя по пояс в ледяной воде разбирали?», «У таких людей нет никаких чувств, могут и в воду залезть».

В пресс-службах УМВД по Сургуту, а также по Сургутскому району СИА-ПРЕСС ответили, что им информация о происшествии не поступала.

Машину лебедкой вытянули знакомые водителя и, видимо, решили не обращаться в полицию.