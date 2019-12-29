Полиция Сургута будет патрулировать улицы в Новогоднюю ночь

Полиция Сургута будет работать в усиленном режиме на зимние праздники, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

В праздничную ночь с 31 декабря на 1 января службу будут нести более 100 полицейских, все места массовых гуляний проверят кинологи с собаками.

Следующее укрепление рядов полиции произойдет в ночь на православное Рождество Христова с 6 по 7 января, когда на территории храмов и церквей пройдут религиозные празднования.

Полиция рекомендует соблюдать технику безопасности и сообщать о детях, использующих пиротехнику без присмотра взрослых. Если вы заметите правонарушения или преступления, обращайтесь по телефону 102. Полиция будет работать даже в Новогоднюю ночь.

Напомним, спасатели рассказали, как пользоваться фейерверками, чтобы никого не убить и не сжечь квартиру. Также горожане могут узнать список праздничных мероприятий в Сургуте на специальной карте.